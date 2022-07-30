Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Динамо», устроив сумасшедшую голевую перестрелку

Фото с официальной страницы Факела

В первом тайме активнее игруначали московские динамовцы. Затем отличный шанс открыть счет упустили воронежцы - спас гостей их вратарь Антон Шунин. А в середине первого тайма в простейшей ситуации наши игроки зачем-то стали отдавать пасы в штрафной. Мяч перехватил динамовец, его сбили. Пенальти уверенно реализовал Федер Смолов. Он же в конце тайма наказал «Факел» за обрез в атаке, в единоборстве с защитником хитро подсек мяч прямо в угол - 0:2.

Наши футболисты проявили волю и переломили ход неудачно складывающийся для них матч во втором тайме. Те из зрителей, кто начал сомневаться в ходе игры, очень об этом пожалели. За пару минут команды забили три гола.

Сначала «Факел» выстрелил «дублем». После классной комбинации вышедший на замену Георгий Гонгадзе забил «Динамо» первый ответный гол. И почти сразу Роман Акбашев сравнял счет. Правда тут же «Факел» пропустил атаку: один из игроков нашей команды послал мяч в свои ворота.

После сумасшедшего начала второго тайма игра успокоилась. Но в конце «Факел» поддал и Ильнур Альшин после долгой комбинации еще раз пробил вратаря Динамо Антона Шунина. Матч завершился со счетом 3 3.

В конце матча не справился со своими нервами игрок «Динамо» Арсен Закарян и его удалили с поля.

«Факел» в итоге набрал два очка и теперь делит 11-13 место с московским «Локомотивом» и «Ростовом».