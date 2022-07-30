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Спорт30 июля 2022 13:05

Федор Смолов забил воронежскому «Факелу» два гола

В матче первый голевой момент создало «Динамо»
Юрий КОЗЛОВ
Фото со страницы ФК "Факел" во ВКонтакте

Фото со страницы ФК "Факел" во ВКонтакте

Сегодня, 30 июля, на Центральном стадионе профсоюзов футбольный клуб «Факел» проводит первый домашний матч в Премьер-лиге. По итогам первого тайма команда проигрывает 2:0 московскому «Динамо», сообщает с места события корреспондент «Комсомольской правды».

В матче первый голевой момент создало «Динамо». Потом «Факел» перехватил инициативу и упустил явную возможность открыть счет. Роман Акбашев запустил мяч, Но Антон Шунин успешно его отбил.

Постепенно активность факела начала затухать и гости этим воспользовались. Игроки «Факела» зачем-то стали пасовать штрафной, потеряли мяч, последовало нарушение правил и пенальти. Его уверено реализовал Федор Смолов, открыв счет: 1:0

А ближе к концу первого тайма в атаке футболисты «Факела» совершили грубый обрез и два игрока гостей вышли против двух защитников. Смолов хитрым ударом пробил второй гол.