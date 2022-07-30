Федор Смолов забил воронежскому «Факелу» два гола

Фото со страницы ФК "Факел" во ВКонтакте

Сегодня, 30 июля, на Центральном стадионе профсоюзов футбольный клуб «Факел» проводит первый домашний матч в Премьер-лиге. По итогам первого тайма команда проигрывает 2:0 московскому «Динамо», сообщает с места события корреспондент «Комсомольской правды».

В матче первый голевой момент создало «Динамо». Потом «Факел» перехватил инициативу и упустил явную возможность открыть счет. Роман Акбашев запустил мяч, Но Антон Шунин успешно его отбил.

Постепенно активность факела начала затухать и гости этим воспользовались. Игроки «Факела» зачем-то стали пасовать штрафной, потеряли мяч, последовало нарушение правил и пенальти. Его уверено реализовал Федор Смолов, открыв счет: 1:0

А ближе к концу первого тайма в атаке футболисты «Факела» совершили грубый обрез и два игрока гостей вышли против двух защитников. Смолов хитрым ударом пробил второй гол.