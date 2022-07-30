По факту смерти заключенных в следственном изоляторе Воронежа возбуждено уголовное дело о халатности

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В Воронеже по факту смерти заключенных в СИЗО-1 следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона 30 июля.

Там пояснили, что трое человек скончались сегодня в медицинской дежурной части следственного изолятора. Они обвинялись по различным уголовным делам. Им была в связи с этим вынесена мера пресечения заключение под стражу. Как пояснили ранее в пресс-службе УФСИН, двое человек умерли предположительно от отравления неизвестного вещества, еще один из другой камеры от сердечного приступа. По данным СУ СКа, умершим было 32, 34 года и 58 лет.

На место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего выезжал заместитель прокурора области Константин Кремнев.

Прокуратурой области организована проверка исполнения действующего законодательства о содержании под стражей лиц, обвиняемых в совершении преступлений.