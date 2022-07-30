УФСИН прокомментировало ЧП с заключенными в воронежском изоляторе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В СИЗО-1 Воронежа, что находится на улице Желябова в Центральном районе, произошло ЧП с заключенными. Во время покамерного обхода сотрудники изолятора обнаружили, что трое обвиняемых плохо себя чувствуют. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Мужчин незамедлительно доставили в медицинскую часть изолятора. Кроме того, дополнительно была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, двое мужчин скончались. Третьего госпитализировали в одну из городских больниц.

– Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место происшествия прибыли представители руководства регионального УФСИН и оперативно-следственная группа СК по Центральному району г. Воронежа. По предварительной версии – все трое пострадавших отравились неизвестным веществом. Материалы предварительной проверки направлены в следственные органы, – пояснили в ведомстве.

Ранее о проведении проверки рассказали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. По их информации, в изоляторе скончались три человека. Однако, как стало известно «Комсомольской правде», третий заключенный содержался в другой камере и причиной его смерти стал сердечный приступ.