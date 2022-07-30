Две медсестры из Воронежа победили во всероссийском конкурсе

Медицинская сестра кардиохирургического отделения № 1 областной больницы № 1 Светлана Проскурякова и старшая медицинская сестра первичного неврологического отделения БСМП № 1 Олеся Ильинская стали победителями престижного Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе облздрава.

Светлана Проскурякова с 25-летним стажем стала лучшей в номинации «Лучшая медицинская сестра». По ее словам, она старается к каждому пациенту найти подход и помочь ему перенести сложный жизненный этап, связанный с болезнью. Медик участвует в сложнейших кардиохирургических операциях, например, в 2020 году в операции по трансплантации сердца мужчине.

Олеся Ильинская победила в номинации «За верность профессии». После окончания медучилища с отличием в 1994 году она пришла работать в БСМП № 1. Трудится здесь по сей день. К ней в отделение с удовольствием приходят на практику студенты и впоследствии отзываются о ней как о хорошем наставнике. Медицинская сестра стала примером для своих коллег, ведь она была одной из первых, кто зашел в красную зону.