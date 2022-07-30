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Происшествия30 июля 2022 9:48

В Воронежской области велосипедист погиб под колесами легковушки

Мужчина пытался выехать на проезжую часть
Евгения ФРОЛОВА

В Бутурлиновском районе автомобиль Chevrolet Niva сбил 57-летнего велосипедиста. 57-летний мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла в пятницу, 29 июля, примерно в 21.00 у дома №31 по ул. Советской села Клеповка. 57-летний местный житель при этом просто вел велосипед от обочины на проезжую часть. В этот момент его сбил автомобиль, которым управлял 54-летний мужчина.

Пострадал и сам автомобилист. Его доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП полицией проводится проверка.