В Воронежской области велосипедист погиб под колесами легковушки

В Бутурлиновском районе автомобиль Chevrolet Niva сбил 57-летнего велосипедиста. 57-летний мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла в пятницу, 29 июля, примерно в 21.00 у дома №31 по ул. Советской села Клеповка. 57-летний местный житель при этом просто вел велосипед от обочины на проезжую часть. В этот момент его сбил автомобиль, которым управлял 54-летний мужчина.

Пострадал и сам автомобилист. Его доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП полицией проводится проверка.