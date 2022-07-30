В Воронежской области за сутки более 200 человек заболели ковидом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Статистика по коронавирусу снова поползла вверх. За сутки в Воронежской области заболели 206 человек. Из них 30 госпитализировали. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб 30 июля.

Общее число случаев ковида в регионе с начала пандемии на сегодняшний день составило 392 106.

По счастью, заболевание протекает без сильных осложнений у большинства пациентов. За сутки медики не зафиксировали ни одного летального исхода. Общее число жертв остается прежним - 8 356.

Выписали из стационаров и амбулаторного лечения за последние 24 часа еще 50 воронежцев. Всего с начала пандемии успешно победили болезнь 382 129 пациентов.