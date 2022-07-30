16-летний подросток погиб в ДТП с мопедом в Воронежской области

Фото предоставлено ГУ МВД по региону

В аварии в Ольховатском районе погиб шестнадцатилетний подросток, ехавший на мопеде. ДТП произошло на 12-м километре автодороги «Ольховатка – Караяшник – Юрасовка» 29 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По данным полиции, подросток, житель слободы Новохарьковка, ехал на мопеде «Альфа» в 4.00 утра. При движении по обочине парень не справился с управлением. Транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось.

Подросток скончался на месте аварии. Полиция продолжает проводить проверку по факту ДТП.