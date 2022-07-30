В Воронежской области КамАЗ насмерть сбил 56-летнего мужчину

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В селе Грязцы Эртильского района автомобиль КамАЗ с прицепом допустил наезд на пешехода. От полученных травм 56—летний мужчина скончался на месте. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 30 июля.

ДТП произошло днем ранее примерно в 21.50. КамАЗ двигался по улице Рабочей. 48-летний водитель в этот момент сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

По данному факту полицейские продолжают проводить проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.