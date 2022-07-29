Аэропорт Воронежа опроверг информацию о заморозке строительства нового терминала

Фото: пресс-служба воронежского аэропорта.

Строительство нового терминала воронежского аэропорта продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Черноземья 29 июля. Аэропорт опроверг ранее появившуюся в некоторых изданиях информацию о приостановке работ из-за проблем с поставкой материалов и оборудования.

К 29 июля на объекте полностью завершили:

- работы по устройству шпунтового ограждения подвальной части здания аэровокзального комплекса (АВК) и конструкции фундаментов под 2 телетрапа;

- разработку котлована под фундаменты здания и телетрапы;

- устройство фундаментов здания;

- возведение вертикальных конструкций подвального помещения на отметке - 3.700.

Также специалисты залили около 3.500 м3 бетона и выполнили работы по армированию конструкций (около 500 тонн).

Михаил Петров, главный инженер ГК Лимак Маращ по строительстве аэровокзального комплекса в Воронеже добавил, что на объекте задействовано около 70 рабочих, а также используется пять единиц тяжелой строительной техники – погрузчики, автокраны и экскаватор.

- Сейчас ведутся строительные работы по обратной засыпке фундаментов здания АВК, гидроизоляции и утеплению наружной части фундаментов, а также подвальной части аэропорта. Специалисты занимаются монтажом опалубки и армированием плиты перекрытия подвальной части будущего здания, продолжают работы по устройству плиты пола и плиты под входную группу, - отметил Петров.

Напомним, старт работам по возведению нового терминала Международного аэропорта имени Петра I дали в декабре 2021 года. Он должен появиться к летнему сезону 2023 года. Аэровокзальный комплекс планируют сделать трехэтажным со сплошным остеклением фасадов. В нем оборудуют пункт пропуска через границу. В перспективе в аэропорту может также появиться почтовый хаб. Общая площадь единого пассажирского комплекса, по завершению 3-х этапов строительства, составит более 19 тысяч квадратных метров. Строительство объекта обойдется в 5,5 млрд рублей.