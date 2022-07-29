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Общество29 июля 2022 15:09

Стали известны адреса и сроки отключения горячей воды воронежцам на август

График опубликовали на сайте мэрии
Ирина КАЗАНИНА
Максимальный период отключения 2 недели

Максимальный период отключения 2 недели

Фото: из архива «КП»

Стал известен график отключения горячей воды на август, связанный с профилактическими и ремонтными работами на теплосетях перед новым отопительным сезоном. Напомним, максимальный период беспрерывного отключения кипятка составляет 14 дней.

График со сроками отключения и адресами жилых домов можно найти по ссылке.

Чиновники уточняют, что в зависимости от ситуации даты могут смещаться. Уточнить их можно в своей УК или непосредственно в теплоснабжающей организации.