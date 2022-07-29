В Воронеже мужчина пригласил виртуальную подругу в театр и лишился почти 40 тысяч рублей

24-летний житель Коминтерновского района стал жертвой виртуального знакомства. Он несколько дней общался в Сети с девушкой. Пригласил ее в театр, она согласилась, прислала ссылку, где якобы можно было купить билеты.

Мужчина по ссылке зашел, как он думал на сайт театра, который на самом деле был фишинговым, оплатил билеты, заполнив форму с личными данными. На следующий день его банковская карта оказалась заблокированной. А со счета списали 39 844 рубля. Девушка перестала выходить на связь, заблокировав его номер телефона.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистку разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Полицейские еще раз призывают быть осторожными в общении с незнакомыми людьми, особенно когда вас призывают сделать какие-либо операции с деньгами. Если все же стали жертвой мошенников, немедленно звоните в полицию. Так вы повышаете шансы быстро найти аферистов.