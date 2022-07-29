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Происшествия29 июля 2022 14:15

В Воронеже криминальная парочка ограбила пожилого таксиста

Мужчина ударил его по лицу, а девушка огрела по голове бутылкой
Юрий КОЗЛОВ
Пассажиры отобрали у пожилого таксиста мобильник и 20 тысяч рублей.

Пассажиры отобрали у пожилого таксиста мобильник и 20 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

26 июля за помощью к полицейским обратился 72-летний таксист. Пенсионер сказал, что на него напали грабители.

Полицейские выяснили, что днем пожилой мужчина приехал на вызов. В машину сели молодой человек и девушка. В дороге они стали предъявлять претензии за якобы неаккуратное вождение. Потом мужчина, сидевший на переднем сидении, ударил таксиста по лицу. А женщина, находившаяся сзади, разбила о голову водителя бутылку. Затем разбойники похитили у пенсионера мобильник и 20 тысяч рублей. И убежали.

Сотрудники уголовного розыска вскоре поймали грабителей. Их задержали в Придонском. Преступниками оказались 27-летняя и 28-летний местные жители, ранее судимые за кражи. Во время обыска у них изъяли похищенный сотовый телефон.

- Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Советского района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Криминальной парочке грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.