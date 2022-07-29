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Общество29 июля 2022 13:52

Синоптики предупреждают воронежцев о тумане

Густая пелена может опуститься на регион вечером в пятницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности на территории Воронежской области в связи с вероятностью образования тумана. Неблагоприятное атмосферное явление прогнозируют, начиная с вечера пятницы до утра субботы, 30 июля.

Из-за пелены тумана видимость на отдельных территориях может снизиться, что следует учитывать водителям, которые в это время собираются в дорогу.

Ранее синоптики сообщили, что последние выходные июля будут жаркими и сухими.