Воронежские медсестры победили во всероссийском конкурсе

Две воронежские медсестры стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Это Светлана Проскурякова из кардиохирургического отделения №1 областной больницы №1, и Олеся Ильинская из первичного неврологического отделения БСМП №1.

В департаменте здравоохранения область рассказали, что Светлана Проскурякова была в числе сотрудников, оказывающих медицинскую помощь мужчине, которому в 2020 год впервые в истории Воронежской области провели трансплантацию сердца.

А Олесю Ильинскую очень любят практиканты-медики, признающие в ее лице хорошего наставника. С 1 мая 2020 года и по 19 апреля 2022 года Олеся Викторовна работала во временном отделении для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.