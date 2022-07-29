В воронежской стоматполиклинике №3 появилось новое оборудование

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Пресс-служба департамента здравоохранения области сообщила, что в терапевтические отделения №1 и №2 Воронежской стоматологической поликлиники №3 закупили четыре ультразвуковых скейлера. Эти приборы предназначены для удаления зубных отложений – налета, который остается на зубах после приема пищи, употребления напитков.

Кроме того, в отделении платных услуг появились два новых эндомотора. С их помощью обрабатывается корневой канал машинными эндодонтическими инструментами. Новое современное оборудование облегчит и ускорит наиболее трудоёмкий этап эндодонтического лечения, что позволит сократить пребывание пациента в кресле.