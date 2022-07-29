Супруги создали нарколабораторию в селе под Воронежем

Бывшие супруги организовали в Семилукском районе лабораторию по производству наркотиков. Теперь 26-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 15,3 года, а 25-летняя женщина в колонию общего режима на 12,6. Приговор вынес Воронежский областной суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу, 29 июля.

В 2021 году супруги купили частный дом в селе Новосильское Семилукского района. Они привезли туда лабораторное оборудование, химические вещества и прекурсоры. С мая по октябрь произвели там более 32 кг мефедрона. Подпольную лабораторию закрыли сотрудники правоохранительных органов.

Бывших супругов судили по двум статьям ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконная перевозка и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Пока приговор в законную силу не вступил – фигуранты могут обжаловать его.