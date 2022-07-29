Воронежские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

с телеграм-канала правительства Воронежской области. Фото: другой источник.

Воронежские аграрные чиновники отчитались о том, что работники сельхозпредприятий собрали первый миллион тонн зерна. Плюс еще 31 тысячу.

Средняя урожайность зерновых - пока 44,2 центнера с гектара. При этом по районам она распределяется неравномерно. В лидерах Лискинский (63 ц/га), Хохольский (60,6 ц/га), Панинский (58,2 ц/га), Острогожский (56,8 ц/га) и Бутурлиновский (54,2 ц/га). А вот по уборке урожая в передовиках – Богучарский район. Там хлеборобы обмолотили уже 121,1 тысяч тонн зерна.

По прогнозу областных властей, урожай в 2022 году превысит 5 миллионов тонн. Массовая уборка ранних зерновых стартует в конце первой декады августа. А потом аграрии приступят к другим работам. Они будут собирать урожай проса, овса, гречихи, нута и кукурузы.

Впрочем, не все так радужно. Град погубил урожай зерновых на площади в 3185 гектара. Сильнее всего досталось Рамонскому району – там непогода уничтожила посевы на 3050 га, а в Борисоглебске – на 150 га.