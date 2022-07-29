Воронежцы победили в соревнованиях по мини-лапте Всероссийских сельских игр

Наши лаптисты с заслуженным трофеем Фото: кадр с видео

Воронежские лаптисты, представляющие село Гремячее Хохольского района, отлично выступили на Всероссийских сельских играх в Омске, сообщили в региональном управлении физкультуры и спорта. Начав с победы в своей подгруппе, где они обыграли команды Свердловской области 26:14, Республики Дагестан 64:2 и Краснодарского края 22:0, наши земляки дошли до финала. А в нем одолели титулованного соперника - сборную Омской области, которая считается одной из самых сильных в стране.

Омичи являются девятикратными чемпионами России и шестикратными обладателями Кубка России. Но воронежцев это не испугало, и они очень победили со счетом 42:23!

Состав нашей золотой команды: Денис Бердников, Александр Дедов, Дмитрий Колесников, Михаил Корчагин, Елисей Куценко, Сергей Фролов и играющий тренер Максим Смотров.

Тройка замкнула сборная Оренбургской области.

Напомним, что в активе сборной Воронежской области уже шесть медалей Всероссийских сельских игр. Три золота и бронзу завоевали самбисты из сел Новая Чигла Таловского района, а еще одно третье место занял гиревик из села Хреновое Бобровского района.