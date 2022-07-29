Федеральный центр выделил Воронежской области дополнительные 187 млн рублей на благоустройство

Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Фото: Предоставлено

Воронежская область получит дополнительные 186,9 млн рублей из Резервного фонда РФ на благоустройство общественных пространств. Речь идет о проектах, которые победили во Всероссийском конкурсе на создание комфортной городской среды в 2020 и 2021 годах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 28 июля.

В общей сложности между регионами распределили 3,6 млрд рублей. В постановлении говорится, что дополнительное финансирование необходимо из-за повышения стоимости строительных материалов.