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Общество29 июля 2022 11:24

Вокгруг воронежского полигона Погоново обновили противопожарную полосу

Она позволяет задержать огонь в случае возгорания на объекте
Ирина КАЗАНИНА

Для профилактики возникновения пожаров сотрудники Новоусманской лесопожарной станции очистили от горючих материалов минерализованную полосу вокруг военного полигона Погоново, которую оборудовали два года назад. Ее ширина – 30 метров и длина – 8 километров становятся серьезным барьером на пути огня в случае возгорания на территории мишенных полей полгона.

По словам сотрудников лесхоза, полоса не раз уже демонстрировала свою работоспособность, в том числе и в июне этого года.

- 2-3 раза в сезон мы проводим обновление и восстановление минполосы вокруг Погоново, - сообщил руководитель Воронежского лесопожарного центра Юрий Пахомов,- потому что накопление слоя горючих материалов - хвои, листвы, веток, травы происходит постоянно. С помощью техники заделываем их на глубину, чтобы эта стоп-зона была чистой.

Аналогичные работы проводят и в других лесничествах области – однократно перепаханы минерализованные полосы общей протяженностью 9,9 км. До конца года эта цифра увеличится вдвое.