В Воронежской области град уничтожил пшеницу на площади в 3185 га

из архива "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Непогода, которая в последние недели несколько раз накрывала Воронежскую область, стала причиной гибели урожая зерновых на площади в 3185 га. Об этом рассказал Виктор Логвинов, заместитель председателя правительства области.

Сильнее всего град ударил по северным и восточным районам. В Рамонском районе погибли посевы на 3050 га, а в Борисоглебске – на 150. В основном пострадали три хозяйства, часть урожая которых была застрахована.

В то же время чиновник сообщил, что с начала уборки в регионе заготовили первый миллион тонн зерна и обмолотили около 15% от общего количества. Урожайность составила около 44 центнеров с гектара.