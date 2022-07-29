Воронежец Иван Осадчук претендует на звание Старейшего ветерана Великой Отечественной войны

Фото с сайта мэрии Воронежа

Почетный гражданин Воронежа Иван Осадчук может стать старейшим ветераном Великой Отечественной войны. В 2022 году его зарегистрировали в Книге Рекордов Росси в качестве претендента на это звание. Сейчас идет проверка документов.

18 июля капитану второго ранга в отставке Ивану Осадчуку исполнилось 106-лет. Во время войны он был военным медиком, имеет несколько тяжелых ранений.

- В мирное время служил военным врачом на Тихоокеанском флоте, а после выхода в отставку перебрался на родину супруги, в Воронеж, - сообщили в мэрии Воронежа.

Ветеран награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Киева».