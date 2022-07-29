Воронежские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве России по спортивному ориентированию

Спортмены из Воронежской области четыре раза поднимались на пьедестал первенства России, проходившего на Дальнем Востоке. Фото: cspsk-vrn.ru

В Благовещенске завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Воронежцы на этих соревнованиях завоевали четыре медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

В первый день первенства в дисциплине «выбор» вторым среди юношей до 19 лет стал Алексей Яншин. Во второй день соревнований в дисциплине «лонг» он завоевал бронзу. Также третье место в этом возрасте, только у девушек, завоевала Анастасия Курова. Второй в этой дисциплине среди спортсменок не старше 17 лет была Юлия Иванова.

В третий соревновательный день в масс-старте нашим спортсменам не удалось подняться на пьедестал. Лучший результат показал Алексей Яншин. Он занял четвертое место.