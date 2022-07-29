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Спорт29 июля 2022 10:00

Воронежские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве России по спортивному ориентированию

На их счету по два серебра и бронзы
Юрий КОЗЛОВ
Спортмены из Воронежской области четыре раза поднимались на пьедестал первенства России, проходившего на Дальнем Востоке.

Спортмены из Воронежской области четыре раза поднимались на пьедестал первенства России, проходившего на Дальнем Востоке.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Благовещенске завершилось первенство России по спортивному ориентированию. Воронежцы на этих соревнованиях завоевали четыре медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

В первый день первенства в дисциплине «выбор» вторым среди юношей до 19 лет стал Алексей Яншин. Во второй день соревнований в дисциплине «лонг» он завоевал бронзу. Также третье место в этом возрасте, только у девушек, завоевала Анастасия Курова. Второй в этой дисциплине среди спортсменок не старше 17 лет была Юлия Иванова.

В третий соревновательный день в масс-старте нашим спортсменам не удалось подняться на пьедестал. Лучший результат показал Алексей Яншин. Он занял четвертое место.

Дистанции были нелегкими.

Дистанции были нелегкими.

Фото: cspsk-vrn.ru