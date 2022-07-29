На месте снесенной Воронежской атомной станции организуют промышленную площадку

Территория бывшей ВАСТ - вид сверху. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 28 июля, стало известно о планах властей по дальнейшему использованию площадки, оставшейся после снова Воронежской атомной станции (ВАСТ) в микрорайоне Шилово.

Строительство ВАСТ заморозили еще в 1990 году. Официальное решение о ликвидации атомной станции Госкорпорация «Росатом» приняла в 2015 году. Главная причина - изменение подходов к безопасности, новые АЭС начали строить по более современным технологиям. Вносить изменения в проект ВАСТ было уже экономически нецелесообразно. Атомную станцию снесли в конце мая 2020 года. После демонтажа представители концерна «Росэнергоатом» заявили о готовности безвозмездно передать площадку Воронежской атомной станции теплоснабжения в собственность правительства Воронежской области.

Общая площадь бывшей атомной станции - 8,5 гектара. На площадке есть несколько объектов недвижимости: три фундаментные плиты, которые можно использовать по любому назначению, насосная станция, два резервуара, компрессорная станция, цех химводоочистки, административное здание и еще три площадки.

Сейчас готовят пакет материалов по передаче этого имущества в ведение регионального правительства. После его приема сотрудники ТУ Росимущества сформируют земельные участки с целью последующей их передачи из федеральной собственности во владение правительства области.

Александр Гусев рассказал о будущем объекта:

- Площадка интересна тем, что тут монолитный фундамент на большей части ее территории, это упрощало бы монтажные работы. Можно поставить легкие конструкции, корпуса и размещать оборудование, не сильно заморачиваться с фундаментами, что удешевляет проект. Будем искать вариант для какого-то серьезного производства, учитывая, что уже есть бетонная плита. То, что это будет промышленная площадка — сомнений нет, другого использования не будет.

На месте бывшей атомной станции осталась большая бетонная плита, ее можно использовать в новом промышленном производстве. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Губернатор сообщил, что нужно посмотреть и на новый механизм поддержки, который был заявлен на федеральном уровне — «Промышленная ипотека». По словам Александра Гусева, передать землю в областную собственность планируют до конца 2022 года, а уже в 2023-м – будут искать варианты использования площадки.