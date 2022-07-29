Под Воронежем «Вольво» снес на трассе остановившийся из-за аварии ВАЗ

Фото с сайта ГУ МВД по области

В четверг около 12.30 на автодороге «Дон» 35-летний мужчина на «Вольво» протаранил ВАЗ-210742, который незадолго до этого попал в ДТП с двигавшимся в попутном направлении полуприцепом «Шмитц» в составе автомобиля «Скания» под управлением 52-летнего водителя. Транспортные средства стояли на проезжей части дороги в среднем ряду.

В результате ДТП пострадал 63-летний водитель отечественного автомобиля. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.

Полицейские начали проверку, выясняют обстоятельства происшествия.