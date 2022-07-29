Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2022 9:37

Две девушки пострадали в ДТП с двумя «Хендай» на улице Воронежа

Иномарки столкнулись на перекрестке на Чапаева
Мария Щербакова
В обстоятельствах ДТП разбирается полиция

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На улице Чапаева в Воронеже столкнулись «Хендай Соната» и «Хендай Акцент». За рулем иномарок были 19-летний и 23-летний местные жители. Пострадали в ДТП две девушки – пассажирки. Авария произошла в 23.55 среды, 27 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Хендай Соната», двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю, который ехал по главной. «Хендай Акцент» двигался со стороны Краснознаменной в направлении Грамши.

Пострадали 29-летняя пассажир «Акцента» и 23-летняя пассажир «Сонаты». С травмами они обратились в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.