Две девушки пострадали в ДТП с двумя «Хендай» на улице Воронежа

В обстоятельствах ДТП разбирается полиция Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На улице Чапаева в Воронеже столкнулись «Хендай Соната» и «Хендай Акцент». За рулем иномарок были 19-летний и 23-летний местные жители. Пострадали в ДТП две девушки – пассажирки. Авария произошла в 23.55 среды, 27 июля. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Хендай Соната», двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю, который ехал по главной. «Хендай Акцент» двигался со стороны Краснознаменной в направлении Грамши.

Пострадали 29-летняя пассажир «Акцента» и 23-летняя пассажир «Сонаты». С травмами они обратились в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.