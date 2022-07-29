Воронежский прыгун в воду завоевал две медали на международных Играх Дружбы

В Казани проходят «Игры Дружбы», где за медали борются в том числе и прыгуны в воду. В соревнованиях участвуют спортсмены из России, Беларуси, Луганской Народной Республики, Армении, Венесуэлы, Вьетнама и Эквадора.

- Дважды на пьедестал почета поднялся воронежец Геннадий Вагин. Сначала он завоевал бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Григорием Ивановым из Челябинской области. Парни набрали 309,9 балла. Второе место заняли спортсмены из Беларуси Александр Молчан и Владислав Сонин -360,36 балла. А победили россияне Илья Молчанов и Егор Лапин - 421,38 балла. Затем Вагин стал третьим в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Ученик Елены Загребельной заработал в финале 448,45 балла. У второго призера Сергея Назина 456,55 балла, а у победителя Евгения Кузнецова 485,6 балла, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.