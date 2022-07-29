Руководитель управления ветеринарии Воронежской области ушел в отставку

Семен Першин все же не удержался на руководящем посту после проверки его ведомства прокуратурой. Фото: taladm.ru. Фото: другой источник.

В пятницу, 29 июля, губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Семена Першина от должности руководителя управления ветеринарии Воронежской области. Об этом сообщают на портале регионального правительства.

В областной администрации утверждают, что Семен Першин уволился по своей инициативе. Иными словами, подал заявление по собственному желанию.

Однако следует напомнить, что в конце января 2022 года после проверки прокуратуры в региональном управлении ветеринарии возбудили сразу три уголовных дела. По данным надзорного ведомства, руководители управления и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные документы о своем имуществе. Они скрывали свои миллионные доходы, банковские счета с крупными суммами денег, квартиры, жилые дома, земельные участки.

Но это еще полбеды. Сотрудники прокуратуры также выяснили, что должностные лица ветеринарной службы по совместительству работали в коммерческих фирмах. В их интересах они составляли тысячи ветеринарно-санитарных документов, значительную часть из которых заполняли ненадлежащим образом. Прием и оформление документов, удостоверяющих ветеринарно-санитарное благополучие продукции, в интересах таких организаций носило массовый характер в Воронежской городской станции по борьбе с болезнями животных, а также 21 районных станциях.

Кроме того, начальники принимали на работу родственников, им устанавливали надбавки к окладу и премии.

Очевидно, что если руководитель ведомства был в курсе этой ситуации и ничего не делал, то и сам может стать фигурантом уголовного дела. А если подчиненные ухитрялись водить главного начальника за нос, то, мягко говоря, возникает вопрос о его компетентности. В любом случае дальнейшее его пребывание на ответственном посту выглядит странным. Тем не менее Семен Першин после скандала продержался на руководящей должности еще полгода.