Место бизнесмена Анатолия Шмыгалева в Воронежской облдуме занял его зам

Место Анатолия Шмыгалева в Воронежской областной думе занял Евгений Орюпин. Он будет представлять фракцию «Справедливая Россия». Такое решение принял Облизбирком на заседании в четверг, 28 июля.

Глава «Инстеп» Анатолий Шмыгалев сам подал заявление о досрочном прекращений полномочий депутата в июне этого года. Ранее он пояснил «Комсомолке», что хочет уступить место Орюпину.

- Мы надеялись, что Евгений Орюпин пройдет в облдуму на выборах 2020 года. Этого не произошло. Поэтому у нас была идея, что я выйду из состава думы. Таким образом у Орюпина появится возможность набраться опыта, получить знания и избраться в следующем созыве, - рассказал Шмыгалев.

Евгений Орюпин занимает должность заместителя гендиректора компании «Инстеп». Шмыгалев же избирался депутатом Облдумы четыре срока подряд. На этом с политической карьерой он решил завязать.