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Спорт29 июля 2022 8:09

Воронежские гребцы завоевали две медали в финале летней Спартакиады учащихся

Арсений Козак стал вторым, а Вадим Губанов – третьим на дистанции 1000 метров
Юрий КОЗЛОВ
Юные воронежские гребцы положили в копилку Воронежской области серебро и бронзу Спартакиады учащихся.

Юные воронежские гребцы положили в копилку Воронежской области серебро и бронзу Спартакиады учащихся.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Ростове-на-Дону проходит финал XI летней Спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ. 27 июля состоялись финалы одиночников на дистанции 1000 м. Среди байдарочников никому из воронежцев не удалось пробиться в решающую стадию. Зато сразу две медали завоевали каноисты.

- Наш юный спортсмен Арсений Козак занял второе место с результатом 4 минуты 12,955 секунды. Третьим стал его товарищ по команде Вадим Губанов. Он прошел дистанцию за 4 минуты 14,592 секунды. Вперед воронежские гребцы пропустили только Дмитрия Валуева из Саратовской области. Он опередил Козака на 2,5 секунды, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.