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Общество29 июля 2022 7:33

В Воронеже без вести пропала 33-летняя женщина

Анастасия Гаврилова не выходит на связь с родными с 23 июля
Мария Щербакова
Анастасия Гаврилова пропала в Воронеже

Анастасия Гаврилова пропала в Воронеже

Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Воронеже объявили поиски пропавшей без вести 33-летней женщины. Об Анастасии Гавриловой (Сухановой) ничего неизвестно с 23 июля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Воронеж» в четверг, 28 июля.

Анастасия Гаврилова ростом 165 см, нормального телосложения. У нее русые волосы и карие глаза. В чем она была одета в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.