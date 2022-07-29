В Воронеже без вести пропала 33-летняя женщина

Анастасия Гаврилова пропала в Воронеже Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

В Воронеже объявили поиски пропавшей без вести 33-летней женщины. Об Анастасии Гавриловой (Сухановой) ничего неизвестно с 23 июля. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Воронеж» в четверг, 28 июля.

Анастасия Гаврилова ростом 165 см, нормального телосложения. У нее русые волосы и карие глаза. В чем она была одета в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.