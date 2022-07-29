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Происшествия29 июля 2022 7:29

Под Воронежем женщина на «Субару» врезалась в три иномарки: ранена 3-летняя девочка

Ребенок попал в больницу. Госпитализирована и предполагаемая виновница аварии
Юрий КОЗЛОВ
Машины после аварии.

Машины после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 28 июля, в 17.20 в Новоусманском районе на 524 километре трассы «Дон» 38-летняя женщина, рулившая «Субару Легаси», потеряла контроль над машиной и выехала на встречную полосу. Там она вначале врезалась в готовящийся к повороту налево «Фольксваген Кадди». Им управлял ровесник автоледи. А потом «Субару» налетела еще и на «Шевроле Лачетти», которым управлял 32-летний водитель, и «Мерседес Бенц», им рулил 26-летний мужчина.

В аварии получила травмы ехавшая в «Шевроле Лачетти» трехлетняя девочка. Малышка попала в больницу, как и женщина, рулившая «Субару». Полицейские выясняют, почему она не справилась с управлением машиной.

У "Субару" поврежден не только капот, но и багажник.

У "Субару" поврежден не только капот, но и багажник.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всем машинам, попавшим в ДТП, нужен серьезный ремонт.

Всем машинам, попавшим в ДТП, нужен серьезный ремонт.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.