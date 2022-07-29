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Общество29 июля 2022 6:53

Создатель Воронежской экотропы получил ранение на Донбассе

Алексей Саниев пострадал при разминировании улицы в Авдеевке
Мария Щербакова

Создатель Большой экологической тропы Алексей Саниев ранен в ходе спецоперации. Он уехал на Донбасс добровольцем. Ранение Саниев получил во время боев за населенный пункт Авдеевка. Об этом сообщили на официальной странице экотропы в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 28 июля.

В сообщении говорится, что Алексей Саниев ранен в ногу и голову от взрыва украинской мины при разминировании улицы Куинджи.

Отметим, в Воронежской области Саниев занимается развитием туризма, а также сбором помощи для жителей ЛНР и ДНР. На странице экотропы «ВКонтакте» организован сбор средств для помощи общественнику.