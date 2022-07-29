В Воронеже более чем в два раза выросло количество жалоб на коллекторов

Воронежцы пожаловались 255 раз Фото: Валентин ДРУЖИНИН

С начала 2022 года жители Воронежской области пожаловались судебным приставам на коллекторов и микрофинансовые организации 255 раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений выросло более чем на 56%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП в пятницу, 29 июля.

Среди самых распространенных жалоб: превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям законодательства, некорректное общение, психологическое давление.

Приставы составили 48 протоколов об административных правонарушениях. В общей сложности коллекторам выписали штрафы на 2,7 млн рублей.

В ведомстве отметили, что в Госреестр включены семь юрлиц, которые зарегистрированы в Воронежской области: «Агентство взысканий», «Юрисконсульт», ЮЦ«Бизнес. Недвижимость. Право», ЮФ «Нерис», «ЮрАрт», «Альянс Групп», «Ключ». На эти организации жалоб не было.