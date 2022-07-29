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Общество29 июля 2022 5:42

Последние выходные июля в Воронеже будут жаркими

Дожди и грозы отступят
Мария Щербакова
На юге области температура поднимется до 32 градусов

На юге области температура поднимется до 32 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние выходные июля в Воронежской области будет жарко. Дожди, наконец, отступят. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В субботу, 30 июля, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 24-29. В областном центре 14-16 градусов и 24-26 соответственно.

В воскресенье, 31 июля, в регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 24-29. На юге области возможно до 32 градусов. В Воронеже синоптики прогнозируют до 27 днем и до 15 ночью. Осадки также не ожидаются.