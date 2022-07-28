Самбисты из Воронежской области завоевали четыре медали на Всероссийских сельских играх

Наши самбисты довели счет завоеванных сборной Воронежской области на Всероссийских сельских играх в Омске медалей до пяти. Фото с телеграм-канала управления физической культуры и спорта Воронежской области. Фото: другой источник.

В четверг, 28 июля, сразу несколько медалей Всероссийских сельских игр принесли, сборной Воронежской области наши самбисты. На счету спортсменов, представляющих село Новая Чигла Таловского района, три золота и бронза.

Победителями стали Юрий Голосов в категории до 64 кг, София Беспалова в весе до 80 кг и Юлия Калгина, выступавшая в категории свыше 80 кг. Бронзу в весе до 79 кг завоевал Сергей Черенков.

Напомним, первую медаль для Воронежской области на Всероссийских сельских играх в Омске принес гиревик из села Хреновое Бобровского района Дмитрий Анохин.