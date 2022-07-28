В Воронежской области мошенники отобрали у айтишника 1,7 миллиона рублей

Специалиста по компьютерам мошенники "раскрутили" на очень кругленькую сумму. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Удивительную для своей профессии наивность проявил 24-летний житель Воронежской области. Специалисту в сфере информационных технологий позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов. И заявил, что на имя собеседника оформил кредит преступник. Якобы афериста задержали. Однако для отмены кредита нужно взять другой, уже точно на свое имя.

Молодой человек поверил не новой уже схеме «развода» и пошел в банк. Там ему предоставили кредит и выдали наличные. Молодой мужчина, следуя инструкции незнакомца и других подключившихся мошенников, через банкомат положил деньги на номер банковской карты, указанной аферистами. Деньги, понятное дело, мошенники вскоре сняли. А обманутый компьютерщик пошел в полицию.

- Всего 27 июля в Воронежской области зарегистрировали семь сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, и три факта хищения с банковских карт. Общий ущерб составил более двух миллионов семисот тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - сообщили в региональном ГУ МВД.