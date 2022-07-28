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Происшествия28 июля 2022 17:25

В Воронежской области мошенники отобрали у айтишника 1,7 миллиона рублей

Компьютерщик попался на простейшую схему «развода»
Юрий КОЗЛОВ
Специалиста по компьютерам мошенники "раскрутили" на очень кругленькую сумму.

Специалиста по компьютерам мошенники "раскрутили" на очень кругленькую сумму.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Удивительную для своей профессии наивность проявил 24-летний житель Воронежской области. Специалисту в сфере информационных технологий позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов. И заявил, что на имя собеседника оформил кредит преступник. Якобы афериста задержали. Однако для отмены кредита нужно взять другой, уже точно на свое имя.

Молодой человек поверил не новой уже схеме «развода» и пошел в банк. Там ему предоставили кредит и выдали наличные. Молодой мужчина, следуя инструкции незнакомца и других подключившихся мошенников, через банкомат положил деньги на номер банковской карты, указанной аферистами. Деньги, понятное дело, мошенники вскоре сняли. А обманутый компьютерщик пошел в полицию.

- Всего 27 июля в Воронежской области зарегистрировали семь сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, и три факта хищения с банковских карт. Общий ущерб составил более двух миллионов семисот тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - сообщили в региональном ГУ МВД.