В Воронеже бывшая заведующая семейного развлекательного центра присвоила за подпольные занятия на льду 739 тысяч рублей

Бывшей заведующей развлекательного центра грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета направили в суд уголовное дело 29-летней бывшей заведующей семейного развлекательного центра Воронежа. Ее обвиняют по ч.1 ст.201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных полицейскими.

По данным следствия, женщина, будучи заведующей семейного развлекательного центра, расположенного в одном из торговых комплексов Воронежа, с 2019 по 2021 год нелегально предоставляла лед для занятий хоккеем и фигурным катанием. За это платили деньги не в кассу заведения, а лично ей. Так заведующая присвоила не менее 739 тысяч рублей. Деньги ей отдавали и наличными, и на банковскую карту.

В ходе следствия женщина сначала признала свою вину, а потом отказалась давать показания. Тем не менее следователи полагают, что доказательств в отношении нее и без того достаточно.

Максимальный срок, грозящий теперь уже бывшей заведующей развлекательным центром, - четыре года лишения свободы.