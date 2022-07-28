Стал известен соперник воронежского «Бурана» в первых двух матчах межсезонья

Один из двух матчей с рязанской командой планируют транслировать в прямом эфире. Фото с телеграм-канала ХК "Буран". Фото: другой источник.

В пятницу, 29 июля, воронежский «Буран» сыграет в Рязани свой первый контрольный матч. Игра начнется в 15.00. Транслировать ее не собираются.

30 июля «Буран» примет «Рязань-ВДВ» в подмосковном городе Чеховею Матч начнется также в 15.00. Но есть и отличие: игру собирают показать в прямом эфире в интернете.

Напомним, новый сезон ВХЛ для «Бурана» стартует 7 сентября. В Тюмени «ураганные» встретятся с местным «Рубином». Игрой с тем же клубом «Буран» завершит регулярный чемпионат в Воронеже 17 февраля.