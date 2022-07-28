В Воронеже из-за ремонта временно изменили маршрут автобуса № 29

группа Marshrutka Online | Маршрутки Воронежа ВКонтакте. Фото: другой источник.

В Воронеже временно изменили маршрут автобуса № 29, следующего от ТРЦ «Московский проспект» до Митрофановского источника в центре города. Об этом сообщили в группе АТП № 1 ВКонтакте. Путь автобуса вынуждены были поменять из-за ремонта участка теплотрассы.

Несколько дней маршрутки № 29 будут ездить так: после проспекта Революции по улицам Степана Разина, Софьи Перовской, Петровской набережной, улицам Большая Стрелецкая и Софьи Перовской к конечной остановке «Митрофановский источник». В обратную сторону путь автобусов будет таким же.

По этой временной схеме движения автобусы будут ездить до 23.00 1 августа. Со 2 августа планируют вернуться к обычному пути.