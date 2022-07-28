Семья из Воронежа погибла в страшном ДТП в Рязанской области

Врачи скорой уже ничем не могли помочь водителю и пассажирке "Лады". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 27 июля, около 20 часов семья из Воронежа трагически погибла в аварии в Сараевском районе Рязанской области.

По информации местных полицейских, 34-летний житель Воронежа, сидевший за рулем «Лада Приора», сделал неудачное движение рулем. Машину понесло за пределы дороги. В итоге она опрокинулась в кювет.

Видимо, ударило автомобиль во время аварии очень сильно. Погиб и водитель, и его 29-летняя жена, ехавшая на пассажирском сидении.

Напомним, 21 июля в 22.10 в Ольховатском районе 19-летний водитель ВАЗ-2114 съехал с дороги и опрокинулся. Юноша получил травмы, его отвезли в больницу.