Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 14:03

Семья из Воронежа погибла в страшном ДТП в Рязанской области

«Лада-Приора» улетела в кювет
Олег КУЗНЕЦОВ
Врачи скорой уже ничем не могли помочь водителю и пассажирке "Лады".

Врачи скорой уже ничем не могли помочь водителю и пассажирке "Лады".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 27 июля, около 20 часов семья из Воронежа трагически погибла в аварии в Сараевском районе Рязанской области.

По информации местных полицейских, 34-летний житель Воронежа, сидевший за рулем «Лада Приора», сделал неудачное движение рулем. Машину понесло за пределы дороги. В итоге она опрокинулась в кювет.

Видимо, ударило автомобиль во время аварии очень сильно. Погиб и водитель, и его 29-летняя жена, ехавшая на пассажирском сидении.

Напомним, 21 июля в 22.10 в Ольховатском районе 19-летний водитель ВАЗ-2114 съехал с дороги и опрокинулся. Юноша получил травмы, его отвезли в больницу.