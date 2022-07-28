Воронежские приставы взыскали более 322 млн рублей алиментов с начала года

По итогам первого полугодия 2022 года в районных отделениях судебных приставов Воронежа и области на исполнении находилось свыше 16,3 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Это на 11% больше по сравнению с первым полугодием 2021-го. Данными поделились в УФССП России по региону 28 июля.

Всего с начала этого года с нерадивых родителей было взыскано более 322 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года эта сумма увеличилась на 64%.

К должникам нередко применялись принудительные меры, такие, как обращение взыскания на доходы, средства на счетах и арест имущества. Взыскание на заработную плату или иной доход неплательщика алиментов может быть обращено в размере 70% (по другим категориям исполнительных производств максимум 50%).

Одна из эффективных мер понуждения уклонистов от уплаты алиментов – это ограничение в праве управления транспортными средствами. В Воронежской области на сегодняшний день не могут ездить за рулём 2,5 тысячи должников по алиментам. В результате применения этого ограничения было взыскано более 61 миллиона рублей.

Не менее действенной мерой является ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. В Воронежской области такие запреты вынесены в отношении 6,8 тысяч неплательщиков алиментов. Около 20 млн рублей задолженности погашено должниками, которым необходимо было выехать за рубеж.

За неуплату алиментов без уважительных причин в первом полугодии 2022-го привлечено к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ 758 должников, к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ — 446.