В Воронежской области молния ударила в одну из скал Дивногорья

Последствия удара молнии. Фото с сайта divnogor.ru. Фото: другой источник.

Во вторник, 26 июля, в Лискинском районе во время сильного дождя и грозы в одну из скал, расположенных на территории музея-заповедника «Дивногорье» попала молния. При этом никто не пострадал, серьезных разрушений тоже нет. Об этом сообщили сотрудники музея.

Последствия попадания молнии обнаружили во время обзорной экскурсии. На одной из площадок гости и экскурсовод заметили обломки мела, а выше, на поверхности скалы, - свежий скол. Кстати, в это время внизу, на хуторе Дивногорье, вышла из строя часть электроприборов в результате замыкания.

Судя по всему, молния ударила в скалу выше и чуть правее ниши над иконой, над участком блочной кладки. Сейчас обломки уже убрали.