Под Воронежем пропал 50-летний мужчина на темно-вишневой «семерке»

Ориентировка волонтеров

Волонтеры объявили поиски 50-летнего Сергея Кисленково из села Петино Хохольского района. Мужчина уехал на автомобиле ВАЗ 21074 темно-вишневого цвета 26 июля и с тех пор не выходил на связь с родственниками. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза-Аллерт».

Из примет: мужчина ростом 180 сантиметров, нормального телосложения. У него светло-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одет в серую майку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Кисленкова, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.