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Спорт28 июля 2022 11:53

В Воронеже показали ироничное видео обновленного Центрального стадиона профсоюзов

Стало очевидно, что на главной спортивной арене Черноземья сделали только косметические изменения
Юрий КОЗЛОВ
Центральный стадион профсоюзов стал чуть краше, но сильно не изменился.

Центральный стадион профсоюзов стал чуть краше, но сильно не изменился.

Фото: кадр с видео

На странице «Факела» ВКонтакте сотрудники пресс-службы клуба опубликовали ироничное видео, приглашающее на Центральный стадион профсоюзов на первый домашний матч в элите российского футбола после 21-летнего перерыва. Основной его пафос – наша спортивная арена – для сильных духом любителей вида спорта № 1. Это стадион «олдскульный». Кто не понял, в переводе это означает старой школы.

На видео из последствий ремонта попало только новое табло, покрашенные мачты стадиона с новыми современными лампами и визуально выглядящее весьма приличным поле. Из старого козырек на Центральной трибуне, который во время дождей, видимо, так и будет течь. Ну и фаст-фуд в палатках из 90-х, которые тоже, скорее всего, останутся.

Весь расчет пока на футбольное зрелище, которое в двух прошедших матчах обеспечивали игроки «Факела». Надеемся, что они не подкачают и в «рубке» с бронзовым призером прошлого чемпионата московским «Динамо». Матч состоится, напомним, 30 июля, начнется он в 15.00. Зрителей приглашают приходить уже к 12.30, им обещают обеспечить праздничную программу, посвященную возвращению в элиту российского футбола.