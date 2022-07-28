В Воронеже показали ироничное видео обновленного Центрального стадиона профсоюзов

Центральный стадион профсоюзов стал чуть краше, но сильно не изменился. Фото: кадр с видео

На странице «Факела» ВКонтакте сотрудники пресс-службы клуба опубликовали ироничное видео, приглашающее на Центральный стадион профсоюзов на первый домашний матч в элите российского футбола после 21-летнего перерыва. Основной его пафос – наша спортивная арена – для сильных духом любителей вида спорта № 1. Это стадион «олдскульный». Кто не понял, в переводе это означает старой школы.

На видео из последствий ремонта попало только новое табло, покрашенные мачты стадиона с новыми современными лампами и визуально выглядящее весьма приличным поле. Из старого козырек на Центральной трибуне, который во время дождей, видимо, так и будет течь. Ну и фаст-фуд в палатках из 90-х, которые тоже, скорее всего, останутся.

Весь расчет пока на футбольное зрелище, которое в двух прошедших матчах обеспечивали игроки «Факела». Надеемся, что они не подкачают и в «рубке» с бронзовым призером прошлого чемпионата московским «Динамо». Матч состоится, напомним, 30 июля, начнется он в 15.00. Зрителей приглашают приходить уже к 12.30, им обещают обеспечить праздничную программу, посвященную возвращению в элиту российского футбола.