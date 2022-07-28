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Происшествия28 июля 2022 11:26

Полицейские поймали воронежскую банду мошенников, обманувших автостраховщиков на 1,5 миллиона рублей

Они устраивали «подставы» на дорогах, а потом подавали документы на выплаты по этим подстроенным ДТП
Юрий КОЗЛОВ
За обман на 1,5 миллиона рублей страховщиков мошенники рискуют отправиться за колючую проволоку на пять лет.

За обман на 1,5 миллиона рублей страховщиков мошенники рискуют отправиться за колючую проволоку на пять лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и полицейские Воронежской области раскрыли мошеннические действия банды, зарабатывавшей на инсценировках ДТП. Об этом сообщила официальный представитель федерального МВД Ирина Волк.

По версии следствия, 11 участников банды инсценировали аварии с участием дорогих автомобилей. А затем обращались в страховые компании с целью получения компенсационных выплат. Одна машина могла участвовать в мнимых авариях несколько раз.

Полицейские при участии коллег из Росгвардии задержали предполагаемого организатора банды и десятерых ее участников. Все они - жители Воронежа.

- Установлены обстоятельства шести хищений на сумму около 1,5 миллиона рублей. Следователь ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования по предварительному сговору с причинением значительного ущерба». Максимальная ответственность по ней – пять лет лишения свободы, - сообщила Ирина Волк.

Официальный представитель МВД России добавила:

- В ходе обысков изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств три автомобиля, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, паспорта транспортных средств, договоры купли-продажи и документация страховых компаний. Четверых подозреваемых, включая лидера преступной группы, отправили в следственный изолятор, один находятся под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Наши сотрудники проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств их преступной деятельности.