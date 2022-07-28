Полицейские поймали воронежскую банду мошенников, обманувших автостраховщиков на 1,5 миллиона рублей

За обман на 1,5 миллиона рублей страховщиков мошенники рискуют отправиться за колючую проволоку на пять лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и полицейские Воронежской области раскрыли мошеннические действия банды, зарабатывавшей на инсценировках ДТП. Об этом сообщила официальный представитель федерального МВД Ирина Волк.

По версии следствия, 11 участников банды инсценировали аварии с участием дорогих автомобилей. А затем обращались в страховые компании с целью получения компенсационных выплат. Одна машина могла участвовать в мнимых авариях несколько раз.

Полицейские при участии коллег из Росгвардии задержали предполагаемого организатора банды и десятерых ее участников. Все они - жители Воронежа.

- Установлены обстоятельства шести хищений на сумму около 1,5 миллиона рублей. Следователь ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования по предварительному сговору с причинением значительного ущерба». Максимальная ответственность по ней – пять лет лишения свободы, - сообщила Ирина Волк.

Официальный представитель МВД России добавила:

- В ходе обысков изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств три автомобиля, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, паспорта транспортных средств, договоры купли-продажи и документация страховых компаний. Четверых подозреваемых, включая лидера преступной группы, отправили в следственный изолятор, один находятся под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Наши сотрудники проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств их преступной деятельности.