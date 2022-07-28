«Сплин» вернулся в число хедлайнеров воронежского рок-фестиваля «Чернозем»

Александр Васильев снова приедет в Воронеж. Фото: Иван ВИСЛОВ

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем», который состоится под Воронежем, возле Сити-парка «Град» с 19 по 21 августа, сообщили, что группа «Сплин» выступит на этом музыкальном действе 20 августа. Ранее появились сомнения в участии коллектива с его неизменным лидером Александром Васильевым. Дело в том, что название группы исчезло с официального сайта рок-фестиваля.

Напомним также, что из рок-н-ролльной классики на «Черноземе» выступят группы «Ария», «Наив», «Ундервуд», а также экс-солист «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов. В то же время отказались от участия без объяснения причин «Би-2» и «ДДТ».

Кроме того, организаторы развеяли слухи о фактическом объединении своей площадки и территории патриотического гастрономического фестиваля «Zнай наших». Однако они будут расположены рядом и даже иметь общий вход. Впрочем, у «Чернозема» будет еще один, отдельный. В то же время у рок-фестиваля будет свой фуд-корт.

Напомним, организаторы «Чернозема» в этом году отказались от палаточного городка, что вызвало массу негативных откликов в соцсетях.