«ГАЗ» вылетел на обочину и врезался в дерево

Авария произошла 27 июля в 4.15 в Острогожском районе. Пострадали воронежцы – 23-летний водитель и 21-летняя девушка. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

На 127 км+500 метров автодороги «Воронеж – Луганск» автомобилист на ГАЗе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Автомобиль на скорости выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажирка были доставлены в БУЗ «Лискинская РБ».

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.