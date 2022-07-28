В Воронеже мэрия вновь подала в суд на подрядчика, который занимался реконструкцией парка «Орленок»

Скандалы вокруг реконструкции парка "Орленок" не утихают. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронежском арбитражном суде будут рассматривать иск мэрии к одному из подрядчиков, занимавшихся реконструкцией парка «Орленок», расположенного в самом центре города. Претензии появились у сотрудников управления строительной политики.

В частности, представителей мэрии не устроило качество укладки тротуара в парке, а также немало недостатков, обнаруженных во время проверки состояния нового моста.

Первое заседание арбитражного суда по этому иску запланировали провести 4 октября.

К ООО «Воронежкамень» ранее были и более серьезные претензии. На организацию даже возбудили уголовное дело. Следователи полагают, что похищены 200 тысяч рублей, выделенные на благоустройство «Орленка».

Ранее уголовное дело возбудили на строительную компанию «ВСБ». По версии следствия, ее сотрудники тоже украли деньги, выделенные на реконструкцию «Орленка». Только сумма была более солидной – 500 тысяч рублей.

При такой криминальной активности вокруг парка неудивительно, что торжественную церемонию его открытия после реконструкции несколько раз откладывали. В итоге она прошла только 21 мая 2022 года.